6 marzo 2019- 17:01 Tav: per M5S resta no, ok a bandi solo se stop a traforo è nero su bianco/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - E c'è chi, nelle file del Movimento, fa notare che anche con un via libera ai bandi lunedì sul tavolo del cda Telt i fondi europei in ballo potrebbero andare persi perché vincolati allo stato di avanzamento lavori. Ma, paradossalmente, è vero anche il contrario: le risorse che andrebbero smarrite con uno stop potrebbero rientrare della finestra a seguito di nuove trattative con le istituzioni europee.La situazione è estremamente fluida. Ma il M5S sembra convinto delle sue posizioni e deciso a non cedere, se non su un'eventuale disco verde ai bandi. E' il fatto che l'analisi costi-benefici sia stata indicata dal premier Giuseppe Conte come la stella polare delle decisioni da assumere lascia ben sperare il Movimento. Intanto c'è chi, tra i 5 Stelle di governo, continua a mostrare segni di nervosismo verso il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, sotto accusa per non aver avviato, nei mesi scorsi, un dialogo con Parigi e Bruxelles per nobilitare il 'plan B' dei grillini, da sempre favorevoli ad un restyling della linea storica. Ma dal Mit fanno notare che un'operazione di questo tipo sarebbe stata pressoché impossibile da condurre, perché avrebbe di fatto dato vita a una trattativa parallela sconfessando il Tav ancor prima che il governo Conte si pronunciasse sul futuro della Torino-Lione.