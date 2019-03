8 marzo 2019- 10:57 Tav: Pirro (M5S), 'Salvini smetta con bufale, da irresponsabili spingere opera'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Salvini se ne faccia una ragione e smetta di propalare bufale. Non è stato scavato un millimetro del tunnel di base del Tav, quindi è perfettamente inutile che continui a dire che i soldi vanno spesi per finire ciò che in realtà non è mai iniziato. Né è più sostenibile la vulgata leghista secondo la quale l'opera va fatta perché l'Ue ci dà i soldi, visto che con quei soldi possiamo fare altre cose molto più utili. Spingere il Tav sarebbe da irresponsabili, noi non lo permetteremo". Così in una nota Elisa Pirro (M5S), piemontese, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato. "Se Salvini vuole far cadere il Governo per un inutile buco nella montagna, mettendo a rischio reddito di cittadinanza, quota 100, fondi ai risparmiatori truffati e tutte le ottime cose che stiamo facendo, se ne assumerà la responsabilità", conclude l'esponente pentastellata.