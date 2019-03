9 marzo 2019- 16:53 Tav: Pizzarotti, 'governo ha paura di decidere, è presa in giro'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Ora è tutto più chiaro: in vista delle regionali del Piemonte il governo non vuole assumersi la responsabilità di prendere una decisione davanti agli italiani, e rimanda la decisione sulla costruzione della Tav". Lo dice il sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, Federico Pizzarotti.Esultano credendo di aver salvato il governo, in realtà con un escamotage lessicale rimandano solo la decisione, questo perché hanno paura delle urne. Un governo serio si prende la responsabilità di decidere. Invece ci troviamo di fronte all'ennesima presa in giro. Hanno sostituito la concretezza e la serietà con il populismo, e lo fanno ai danni del Piemonte e del Paese", conclude.