1 febbraio 2019- 13:04 Tav: Ravanelli (Confindustria Piemonte), 'bene Salvini, pieghi demagogia 5S'

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "La presenza di Matteo Salvini a Chiomonte è un segnale molto importante. La Lega sul tema infrastrutture è venuta allo scoperto in modo inequivocabile e in particolare sostenendo che la Tav va fatta". Il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, plaude all'iniziativa del vicepremier e leader della Lega, ma questa 'apertura di credito' nei confronti del Carroccio deve essere supportata dai fatti. "Una parte essenziale del governo si è schierata a favore di quest'opera, la Lega si sta dimostrando più attenta alle esigenze in tema di infrastrutture, ma ora bisognerà capire quale sarà la posizione del Movimento Cinquestelle". Due, spiega all'Adnkronos, le possibilità: "O il governo implode o Salvini farà prevalere la ragionevolezza del suo partito rispetto alla demagogia dei Cinquestelle". Il tutto dovrà consumarsi in tempi stretti. "Manca davvero poco, o si fa la Tav o l'Italia a breve rischia di non far parte di quest'opera, un corridoio europeo che non è che non si farà, semplicemente passerebbe altrove escludendoci da un'infrastruttura necessaria ora e che lo sarà anche in futuro". Il rischio, ricorda Ravanelli, "Non è solo di pagare delle penali, ma di perdere competitività e lasciare, non solo il Piemonte e il Nord, ma l'intero Paese senza un'infrastruttura moderna, efficiente e veloce".