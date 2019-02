4 febbraio 2019- 18:09 Tav: Rebecchini (Acer), 'va fatta, basta ipoteca politica su realizzazione opere'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - La Tav deve andare avanti perché "è una infrastruttura che serve al paese per stare al passo con l'Europa" e "non è possibile che decisioni prese da tanto tempo vengano rimesse in discussione". Ad affermarlo è Nicolò Rebecchini, presidente dell'Acer, l'associazione dei costruttori romani. "La nuova linea ferroviaria comporta un costo sociale per tutti ma alla lunga porterà dei risultati positivi al Paese e al suo sistema industriale", dice Rebecchini in un'intervista all'Adnkronos. Ma quello che più di tutto pesa è la retromarcia su decisioni prese: "ci deve essere continuità sulle scelte fatte in passato perché - avverte - il sistema così non regge". "Quando si decide di realizzare un'opera, un'impresa -spiega Rebecchini - fa investimenti, si mette in moto una macchina gigantesca e fermarla è un problema per tutto il sistema delle imprese. In realtà, sulla realizzazione delle grandi opere non ci deve essere l'ipoteca della politica. Una volta che si prende la decisione, bisogna andare avanti indipendentemente dai colori dei governi che si succedono. Ripensarci significa allontanare gli investitori, soprattutto stranieri che, in futuro, ci penseranno ben due volte a venire nel nostro Paese, e significa causare un danno enorme alle imprese che già hanno cominciato ad operare".Ma il peso della politica non è negativo solo per le scelte sulle grandi opere, come la Tav. Altro problema, infatti, denuncia Rebecchini, "è, ad esempio, l'incapacità della politica di fronteggiare il disservizio legato agli interventi di manutenzione". Rebecchini cita il caso della chiusura del viadotto sull'E45. Ma fa un riferimento anche al viadotto sul Polcevera. "Immaginiamo - ipotizza - cosa sarebbe potuto accadere e quali reazioni ci sarebbero state dagli enti e autorità locali se, a suo tempo, Autostrade per l'Italia, avesse deciso di chiudere il ponte Morandi per un anno. La politica non guarda più in là del consenso immediato. E' più facile tagliare nastri che mettere in campo interventi di manutenzione che possono creare disagi ai cittadini".