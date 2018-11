10 novembre 2018- 13:26 Tav: Renzi, piazza Torino dice che i no di Lega-M5S stanno stancando

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "La piazza di Torino di stamattina ci dice che sul mondo che ha votato M5S e Lega, il messaggio del No alla Tav, no ai vaccini, no alle Olimpiadi.... iniziano a stancare e sarà come un quadro che all'improvviso si rompe". Lo dice Matteo Renzi a Salsomaggiore.