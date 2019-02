4 febbraio 2019- 18:57 Tav: Renzi, 'Toninelli proprio non ci arriva...'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Toninelli non è cattivo, ma proprio non ci arriva. Ieri l'ennesima gaffe sull'A22: ha detto che tornerà pubblica e non sa che è già pubblica. Ma oggi ha fatto peggio. L'Unione Europea ha detto che potrebbe toglierci i soldi della Tav. E Toninelli ha risposto all'Ue: qui c'è un Governo sovrano che decide. Falso. Non decide il Governo sulla Tav: decide il Parlamento". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "E i numeri per bloccare la Tav in Parlamento non ci sono a meno che Salvini non si tiri indietro in cambio dell'immunità per il caso Diciotti. Quindi: di cosa stanno discutendo? Quanti soldi l'Italia sta buttando via? Perché fare figuracce così in Europa?".