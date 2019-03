5 marzo 2019- 12:48 Tav: Rixi, 'bandi vanni fatti, accordo si trova con buon senso'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - "Credo che i bandi vadano fatti. Se il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino utilizzasse meno la Tav per la campagna elettorale e più come opera strategica per il Paese, probabilmente darebbe una mano a tutti. Detto questo ripeto credo che i bandi vanno fatti, altrimenti il rischio di perdere 300 milioni di euro di cofinanziamenti europei e' un rischio concreto". Così il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, a Radio anch'io su Rai Radio 1. "Al momento - sottolinea Rixi- possiamo rivedere alcune parti importanti del progetto, il tracciato della parte italiana. Si potrebbe anche ottenere una contribuzione maggiore da parte dell'Ue. Se iniziamo partendo in salita è difficile potare dei risultati".Per Rixi, "bisogna fare i bandi. Dopo di che ci sarà tempi per andare a discutere con la Francia e con l'Europa. Mi auguro che il governo esca con sintesi. L'accordo si trova con il buon senso", conclude il viceministro.