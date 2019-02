13 febbraio 2019- 19:09 Tav: Rixi, 'si farà con meno soldi, si troverà sintesi'

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Secondo me la Tav si farà, si farà con meno soldi, si faranno anche altre opere e alla fine si troverà una sintesi a livello governativo. Io mi auguro che le cose stiano così perché il paese ha bisogno di risposte e le aziende hanno bisogno di credere in un paese, in un governo che investe su se stesso". Così Edoardo Rixi, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, a Focus Economia su Radio 24 in merito alla Tav Torino - Lione.