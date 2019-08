7 agosto 2019- 11:57 Tav: Romeo, 'voteremo mozioni per sì a opera e contro quelle per il no'

Roma, 7 ago. - (AdnKronos) - "Ci comporteremo con coerenza e voteremo a favore delle mozioni per la Tav e voteremo contro le mozioni che invece vogliono bloccare l'opera". Lo ha ribadito intervenendo in dichiarazione di voto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.