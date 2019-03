7 marzo 2019- 16:07 Tav: Ronzulli, 'commedia assurdo, pagano italiani'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “Ormai non ci stupiamo più di nulla. Il M5S ha prima incontrato i gilet gialli, anche quelli che invocano la guerra civile in Francia contro il governo, provocando la reazione di Macron che richiamò il suo ambasciatore in Francia; adesso che l’ambasciatore è rientrato in Italia, Conte lo ha incontrato per chiedere l’aiuto di Macron per sbloccare l’empasse del governo italiano sulla Tav". Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato."Vogliono perdere altri mesi di tempo pur di non dover prendere una decisione prima delle Europee che farebbe cadere il governo. C’è tanto materiale per una commedia dell’assurdo e ci sarebbe da ridere se non fosse che a pagare il prezzo carissimo sono gli italiani”.