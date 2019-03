9 marzo 2019- 19:25 Tav: Ronzulli, 'Conte da avvocato popolo a custode ortodossia grillina'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - I Cinquestelle, dopo aver monopolizzato la politica economica coi risultati drammatici che conosciamo -recessione e decrescita- stanno prevalendo anche sulle politiche per le infrastrutture e trasporti. Saranno i cittadini e le imprese a pagare però il conto di questa presa di posizione ideologica". Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato."Nella triste vicenda della Tav, non risolta nonostante le promesse e gli annunci roboanti, c’è una figura -aggiunge l'esponente azzurra- che si distingue in negativo: è quella del premier Giuseppe Conte. Si era presentato come ‘l’avvocato del popolo’, è diventato il modesto difensore dei no tav e della Casaleggio e associati, custode dell’ortodossia grillina. La Tav non si farà. Il resto sono solo chiacchiere. Un governo che non è in grado di decidere non è in grado neppure di governare”.