7 marzo 2019- 19:18 Tav: Ronzulli, 'governo non c'è più, cali sipario e torni buonsenso'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - “E’ chiaro che il governo non c’è più e che le divisioni sono ormai inconciliabili. Abbiamo ascoltato il premier Conte fare una lunghissima premessa a cui però non è seguita alcuna conclusione. Tutto rinviato, come al solito". Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato."La sostanza -aggiunge- è che ha prevalso la linea grillina, sposata da Conte, di bloccare l’opera. Bisogna porre fine a questi equilibrismi tattici e ridare al Paese un governo in grado di governare, con un programma condiviso, come quello che ha il centrodestra, non con un contratto raffazzonato come quello gialloverde. Speriamo che cali presto il sipario su questo governo e torni un po’ di serietà e buonsenso”.