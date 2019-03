9 marzo 2019- 20:52 Tav: Ruffino (Fi), 'consultazione tra amministratori locali'

Roma, 9 mar. (AdnKronos) - “La posizione del governo sui bandi Tav è un capolavoro di cerchiobottismo e inconcludenza volutamente incomprensibile. Per lunedì i piemontesi si meritano di sapere se i bandi andranno avanti, come dice Telt, o se sono congelati, come sembra suggerire Conte". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia. "Io credo -aggiunge- che, lasciando stare l’ipotesi di referendum popolare da accorpare alle elezioni regionali voluto da Chiamparino, sia il caso di fare una consultazione tra gli amministratori locali piemontesi, che sono i principali rappresentanti dei cittadini di questo territorio, per capire una volta per tutte chi vuole la Tav e chi non la vuole. Un referendum che non avrebbe costi esorbitanti e porterebbe chiarezza in una vicenda che sta assumendo caratteri da commedia”.