8 marzo 2019- 09:44 Tav: Salini (Fi), 'basta giochetti, progetto deve partire'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - “Marco Ponti è a capo della commissione analisi costi e benefici voluta dal governo, che ha prodotto risultati del tutto negativi, ma allo stesso tempo, la sua società Trt in un studio per la Commissione europea insieme ad altri autorevoli istituti anche internazionali ritiene la Tav sostenibile e valida dal punto di vista economico, dello sviluppo, del lavoro e dell’ambiente. Dunque: a quale dei due Ponti dobbiamo credere? Basta con le pantomime e i giochetti, la scelta ora è tutta politica". Lo afferma Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia e membro della commissione Trasporti."Bisogna fare partire il progetto -aggiunge- per non perdere subito i centinaia di milioni di fondi già stanziati e non cadere nel ridicolo. Basta giocare con i numeri e con analisi che, a seconda dei committenti, riportano risultati diametralmente opposti”.