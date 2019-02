1 febbraio 2019- 16:55 Tav: Saltamartini (Lega), 'infrastrutture essenziali per rilancio occupazione'

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Le infrastrutture sono essenziali per far ripartire l’economia e creare occupazione. Occorre dimezzare i tempi della burocrazia, velocizzare i cantieri, dare fondi ai comuni per gli interventi pubblici locali, sbloccare le grandi opere, modificare codice appalti. NonFermiamoci Tav". Così su Twitter la deputata della Lega Barbara Saltamartini, presidente della commissione Attività produttive della Camera.