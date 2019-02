7 febbraio 2019- 11:35 **Tav: Salvini, 'andiamo avanti, non guardiamo indietro'**

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Servono più infrastrutture, se ho speso soldi per fare un buco in una montagna ha senso finire il buco, non spendere altrettanti soldi per riempire quel buco. Andiamo avanti, non guardiamo indietro". Lo dice Matteo Salvini, in un comizio a Pescara, tornando sul nodo della Tav.