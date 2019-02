20 febbraio 2019- 09:52 Tav: Salvini, 'contratto prevede revisione ma treno costa meno'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Sulla Tav "quello che dobbiamo fare c'è nel contratto. C'è scritto la revisione, secondo me viaggiare in treno costa meno e inquina meno. Si può rivedere, si possono tagliare i costi, però il treno consuma di meno, costa di meno e inquina di meno, a Torino come in Sardegna, come in Puglia. Poi ci si siede al tavolo, come abbiamo fatto in questi 8 mesi e se c'è buon senso l'accordo si trova". Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Agorà' su Raitre.