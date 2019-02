4 febbraio 2019- 09:51 Tav: Salvini, 'Di Maio mi spieghi motivi stop'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - “Voglio risolvere i problemi e finire le opere lasciate a metà. Se costa di più fermare un’opera e tornare indietro, che finirla e andare avanti togliendo tir dalle strade, inquinamento dall’aria e aiutando imprenditori e pendolari non capisco perché bisogna fermarsi. Di Maio dice che finché è al governo non si farà? Mi spieghi perché". Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervistato dal Gr1 Rai Radiouno. "Non ci sono tifosi del sì e del no. Mi spieghi -insiste il vicepremier- perché, numeri alla mano, è sconveniente usare treni veloci che ci collegano al resto del mondo risparmiando inquinamento e risparmiando quattrini”.