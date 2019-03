7 marzo 2019- 22:07 **Tav: Salvini, 'disposto a rivedere progetto ma non a bloccarlo'**

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Si parla del revisione del progetto, è giusto chiedere ai francesi più soldi e anche all'Europa, si possono tagliare alcune mega infrastrutture che potevano avere senso 20 anni fa e oggi no, sono disposto per carattere a rivedere, a migliorare però nessuno sulla faccia della terra mi convincerà mai che è meglio spendere soldi per chiudere un buco invece che per finirlo e farci passare un treno". Lo ha detto Matteo Salvini a Dritto e Rovescio.