8 marzo 2019- 08:14 **Tav: Salvini, 'inutile aspettare europee, chi è per no lo dica subito'**

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - Aspettare le elezioni europee per prendere decisioni definitive sulla Tav "non è che cambi molto, perché il tunnel è lì l'8 marzo e sarà lì anche l'8 giugno. Se qualcuno vuole dire no, non si fa, ce lo dica, punto. Io non sono e non sarò mai d'accordo, siccome la Lega è una delle due componenti di governo, scelgano gli ascoltatori". Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5.