8 marzo 2019- 08:36 Tav: Salvini, 'la vuole maggioranza italiani, contratto prevede revisione'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Quest'Alta velocità la vuole la maggioranza degli italiani. Abbiamo speso dei soldi degli italiani per scavare un pezzo di tunnel, rimarrò convinto finché campo che i soldi che ci rimangono è meglio spenderli per finire questo tunnel piuttosto che spenderli per riempire il buco che abbiamo fatto. Nel contratto di governo c'è la revisione dell'opera, che ci sta, che è giusta. Rivedere un'opera è importante, intelligente, tutto è migliorabile, però fermarla no, conto che il buon senso prevalga". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5.