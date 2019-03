8 marzo 2019- 08:35 Tav: Salvini, 'lunedì devono partire i bandi'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Lunedì devono partire quattro bandi per i lavori in territorio francese per rimuovere la macchina che era ferma, a me interessa quello". Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a proposito della Tav, intervenendo a Rtl 102.5.