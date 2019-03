8 marzo 2019- 08:06 Tav: Salvini, 'non faccio saltare governo'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "No, sono contento di quello che il governo ha fatto in questi nove mesi, tante cose rimangono da fare". Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di Rtl, risponde a chi gli chiede se sulla questione Tav potrebbe saltare il governo. "Però -puntualizza- la Lega sicuramente non voterà mai nessun provvedimento al governo e in Parlamento per bloccare un'opera pubblica importante. E' una discussione, ci sta, io non ho altre ambizioni che quella di continuare a fare il ministro dell'Interno, però bisogna scegliere, non si può sempre rimandare".