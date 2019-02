6 febbraio 2019- 20:18 Tav: Salvini, 'più utile finirla che spendere più soldi per chiuderla'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Se un'opera serve si fa, se un'opera non serve non si fa. Ma se io ho speso miliardi di euro per fare un buco in una montagna è più utile finirlo quel buco che spendere più soldi per chiuderlo". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, in diretta da L'Aquila, tornando sulla vicenda Tav.