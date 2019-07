24 luglio 2019- 13:03 **Tav: Salvini, spero ok non sia per rimandare voto o far piacere a me'**

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Non penso che ci sia lo scambio del mercato. La Tav è fondamentale come la Pedemontana e altre infrastrutture strategiche. Mi auguro che nessuno dica questi sì per rimandare il voto o far piacere a Salvini". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, conversando con i cronisti fuori Palazzo Chigi.