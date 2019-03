7 marzo 2019- 21:55 Tav: Salvini, 'va fatta, nessuno mi farà cambiare idea'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Ci sono due posizioni diverse tra Lega e M5S. Io sono favorevole, I 5 Stelle no. Abbiamo speso soldi per scavare tunnel di chilometri per farci passare un treno che è piu sicuro e inquina meno e nessuno mi farà cambiare idea su questo, nessun ministro della Lega firmerà per bloccare i lavori". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.