21 febbraio 2019- 14:52 Tav: Sangalli, 'portarla avanti, effetti positivi per le imprese'

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - "Le inefficienze logistiche fanno perdere al nostro Paese, ogni anno, circa 34 miliardi di euro di Pil. Abbiamo, invece, bisogno urgentemente di più crescita, più investimenti e più infrastrutture. Proprio per questo va portata avanti la Tav Torino–Lione per connettere con più forza l’Italia all'Europa con effetti positivi per tutto il mondo delle nostre imprese". Ad affermarlo è Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio e Confcommercio Milano, che giudica "molto positivo" l’incontro tra i sindaci di Milano e Lione Giuseppe Sala e Gérard Collomb che si è svolto oggi a Palazzo Marino. "In particolare la Tav Torino-Lione ha un grande valore per il nostro territorio. Con la realizzazione dell’alta velocità Genova-Milano, la nostra città diventerebbe un nodo strategico di primaria importanza in Europa con benefici per tutta l’Italia", aggiunge.