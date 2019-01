8 gennaio 2019- 15:20 Tav: sindacati, sabato in piazza ma tutte opere devono andare avanti

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - I sindacati di categoria degli edili di Cgil, Cisl e Uil saranno in piazza a Torino sabato prossimo per la nuova manifestazione Sì Tav. A confermare la partecipazione all'iniziativa con le proprie strutture territoriali, sono state Fillea, Filca e Feneal in occasione della conferenza stampa nella quale hanno annunciato l'avvio della vertenza a sostegno del rilancio del settore delle costruzioni. Una vertenza dove il nodo delle grandi opere, e non solo la realizzazione della Torino-Lione, rappresenta uno delle principali punti della piattaforma sindacale. Infatti, i vertici delle tre categorie chiedono il completamento di tutte le opere avviate e previste dal programma 'Connette l'Italia', dal Terzo Valico alla Gronda, dalla Tav alla Napoli-Bari, dalla Siracusa-Gela, alla Strada statale 106, dalla Sassari-Olbia ai grandi nodi per la mobilità urbana. "Saremo a Torino ma il problema non è solo la Tav", hanno puntualizzato. A pesare, in particolare, in questa fase è l'incertezza che grava sul futuro di molte opere. "Questo settore - ha detto il segretario generale della Feneal Vito Panzarella - non ha mai avuto una politica industriale. Ora, va bene l'analisi- costi benefici ma poi le decisioni vanno prese". Ma, soprattutto, secondo i sindacati, le scelte sui grandi temi come le infrastrutture, l'energia e le telecomunicazioni, non possono essere messe in discussione quando arriva un nuovo Governo. "Non si possono sempre cambiare le regole del gioco", ha affermato il segretario generale della Fillea, Alessandro Genovesi. "Servono soluzioni bipartisan", gli ha fatto eco il numero uno della Filca Franco Turri.