26 novembre 2018- 15:55 Tav: sindaco Vicenza, grande compattezza del territorio (2)

(AdnKronos) - Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto anche sulle tempistiche dell'opera, che nel vicentino è divisa in tre lotti funzionali: il primo da Verona al bivio Vicenza (ingresso della città), il secondo è l’attraversamento della città e il terzo prosegue a est e arriva a Padova. Il primo attende solamente il via libera governativo, dopodiché i tecnici ne hanno calcolato in 82 mesi i tempi di realizzazione. Il tratto che attraversa la città può contare su un progetto preliminare con conferenza dei servizi già esperita, ma deve essere approvato prima di cominciare a conteggiare i 77 mesi valutati come necessari alla sua realizzazione. Ancora tutto da definire il collegamento a est per il quale ad oggi, considerato il traffico previsto, è stata definita come improbabile la soluzione dell'alta velocità virtuale, senza raddoppio dei binari. Le opere complementari previste per la città sono state confermate, con la possibilità di introdurre migliorie in sede di progetto definitivo.