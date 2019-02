21 febbraio 2019- 15:28 Tav: sindaco Vicenza, 'non si può perdere ancora tempo'

Vicenza, 21 feb. (AdnKronos) - "Ribadisco con forza la posizione di Vicenza sulla Tav: va fatta. Il passaggio della linea ferroviaria ad Alta Velocità è fondamentale e strategico per lo sviluppo del territorio e di un’economia che non può prescinderne". Lo sottolinea all'Adnkronos il sindaco e presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco sul congelamento dell'opera."Come Presidente di Provincia ho già fissato per l’11 marzo un incontro con parlamentari e consiglieri regionali vicentini, oltre che categorie economiche e consiglieri provinciali, per affrontare il tema e fare massa critica in modo da portare la nostra voce e le nostre esigenze a Roma", spiega Rucco."Non si può perdere ancora tempo. Già l’analisi costi-benefici ha rallentato il progetto in maniera preoccupante. Ora bisogna andare avanti veloci e convinti. Senza permettere che gli approfondimenti sulla linea Torino-Lione abbiano ripercussioni negative sul tratto di nostra competenza", avverte infine il sindaco di Vicenza.