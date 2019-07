3 luglio 2019- 14:45 Tav: sindaco Vicenza, 'via libera Bs - Pd grande vittoria per il territorio'

Vicenza, 3 lug. (AdnKronos) - "Questa notizia è una grande vittoria per tutto il nostro territorio che premia la volontà e la caparbietà di tutte le parti coinvolte, dalle forze politiche ai sindaci, dalle categorie economiche a quelle sociali, tutti uniti in un gioco di squadra che ora riceve un forte impulso a continuare su questa strada". Così il sindaco e presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco sul via libera all'alta velocità Brescia - Padova."Già nei prossimi giorni vedrò a Vicenza i tecnici di Rfi per studiare e discutere le loro controdeduzioni in merito alle tante osservazioni presentate sul progetto preliminare nel tratto di attraversamento della città e della provincia, in modo da arrivare ad una soluzione condivisa. Da questo momento la questione Tav può, e deve, avere un ulteriore slancio verso la sua realizzazione", sottolinea.