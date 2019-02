26 febbraio 2019- 17:38 Tav: Sisto, 'contrasto Di Maio-Tria colpisce credibilità Italia'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - “In una situazione economica difficile, con il rischio concreto di una manovra correttiva e gli investitori che ci osservano, nel governo va in scena lo showdown tra Di Maio e Tria. La sistematica delegittimazione del ministro dell'Economia, zittito in maniera perentoria dal vicepremier sulla Tav, è l'esatto contrario di ciò che serve per la credibilità del Paese". Lo afferma il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Lo scontro frontale tra esponenti dell'esecutivo su un dossier fondamentale come la Tav -aggiunge- è il segno dell’isteria che regna tra i grillini di governo. Dopo gli ultimi risultati elettorali c'è da attendersi il moltiplicarsi delle sgrammaticature istituzionali da parte dei 5 Stelle e un ulteriore inasprimento di posizioni ideologiche destinate a ripercuotersi negativamente sui cittadini, sui territori, su tutta l'Italia”.