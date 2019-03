2 marzo 2019- 13:51 Tav: Sozzani (Fi), gravi affermazioni Ponti, ministri vengano in commissione

Roma, 2 mar. (AdnKronos) - "Con una crisi senza precedenti all'orizzonte, con l'Italia che rischia il collasso se entro l'autunno non ripartirà l'edilizia, il professor Ponti qualifica come 'sovranista' la propria analisi costi-benefici. E su questo non avevamo dubbi. Mi chiedo però se si renda conto dell'estrema gravità delle proprie affermazioni. E sempre più mi chiedo quanto sia attendibile il suo lavoro". Così lDiego Sozzani, capogruppo di Forza Italia in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati e responsabile Infrastrutture del partito, in merito all'intervista pubblicata dal quotidiano La Stampa. "Da ingegnere prima ancora che da parlamentare, vorrei capire perché un professionista arrivi a squalificare il proprio lavoro con tanta leggerezza. Capisco che Ponti abbia sposato la causa di Toninelli, ma le dichiarazioni del professore sono sconcertanti", prosegue Sozzani. "Dopo ben 11 progetti e 7 analisi costi-benefici, il governo parla di mini-Tav e ipotizza di confezionare un nuovo progetto (il dodicesimo) con l'obiettivo di salvare capre e cavoli. E' assurdo che due sole forze politiche al governo di una nazione non riescano a mettersi d'accordo su un tema così scottante".