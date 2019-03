2 marzo 2019- 13:51 Tav: Sozzani (Fi), gravi affermazioni Ponti, ministri vengano in commissione (2)

(AdnKronos) - "Mi chiedo però quanti dei nostri ministri conoscano davvero il progetto e abbiano letto per intero l'analisi farlocca di Ponti. Invitiamo fin da subito i rappresentanti del governo a venire in Commissione trasporti per una serie di domande a bruciapelo sull'argomento. Vogliamo interrogarli uno ad uno proprio come a scuola, perché siamo sempre più convinti che non sappiano di che cosa si sta parlando. E' in atto un vero e proprio gioco al massacro che sacrifica il futuro del Paese per una manciata di voti", conclude Sozzani.