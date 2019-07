23 luglio 2019- 23:34 Tav: staff Di Maio 'su Grillo lancio inventato', Adnkronos 'nessun falso'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Lo staff di Di Maio in una nota “smentisce categoricamente quanto scritto dall’AdnKronos in un lancio di agenzia circa presunte parole di Beppe Grillo”.La nota prosegue dicendo che “si tratta di un lancio di agenzia totalmente falso, inventato”. Al contrario - aggiungono - “Beppe Grillo ha sentito Di Maio ed ha espresso pieno sostegno all’azione che il Movimento 5 stelle sta portando avanti sul no alla tav”.Prendiamo atto della smentita dello staff di Di Maio e respingiamo l’accusa di esserci inventati il lancio. Prima di scrivere il pezzo ci siamo ovviamente informati, come facciamo sempre, con persone attendibili, incrociando le fonti e le notizie in nostro possesso. Dispiace una simile risposta ma abbiamo fatto esclusivamente il nostro mestiere.