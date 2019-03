5 marzo 2019- 18:27 Tav: Tajani, 'pronti a mobilitazione straordinaria e a referendum'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Sulla Tav Forza Italia è pronta ad "una mobilitazione straordinaria in tutte le sedi istituzionali e sul territorio", soprattutto se nel governo "prevarrà un compromesso stile prima Repubblica, l'ennessima delusione che questo governo dà agli italiani". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa nella sede del partito, convinto che l'esecutivo è al "redde rationem". Un via libera all'opera o uno stop infatti porterebbero entrambi alla crisi di governo, scontentando, rispettivamente, M5S e Lega."Non possiamo accettare -ha affermato ancora l'esponente azzurro- che il governo continui a giocare una guerra interna con una ricerca continua di compromessi, minacce e controminacce. Non fare il traforo significa isolare non Torino nè il Piemonte, ma il resto d'Italia dall'Europa. Non è vero quello che ha scritto la relazione farlocca che tanto piaceva al ministro Toninelli. Non fare la Tav costa più che farla, 4,2 miliardi di euro il blocco dei cantieri contro i 3 miliardi per il completamento dell'opera".Tajani ha quindi ribadito che Forza Italia è pronta ad "una straordinaria mobilitazione se il governo venerdì dovesse decidere di non realizzare l'opera. Sarebbe una scelta contro gli italiani, la crescita, il progresso e l'occupazione. Faremo un'opposizione durissima, non arretreremo di un millimetro, pronti alla raccolta delle firme per il referendum".