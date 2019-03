11 marzo 2019- 16:54 Tav: Telt, 'ok ad avvisi, possibile interromperli senza obblighi e oneri'

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - Via libera del Cda di Telt all'unanimità agli avvisi di avvio delle gare per la tav Torino - Lione. Lo rende noto la società al termine del board confermando "che gli avvisi di avvio delle gare contengono l'esplicitazione della facoltà di interrompere senza obblighi e oneri la procedura in ogni sua fase".Il Cda, che si è riaggiornato oggi in videoconferenza tra Parigi e Roma, con la partecipazione di tutti i membri italiani e francesi e alla presenza del rappresentante della Commissione europea, quindi, "ha deciso all'unanimità di dare corso alle procedure di gara relative ai lavori in Francia per il tunnel di base, per un importo stimato di 2,3 miliardi di euro, tenendo conto delle indicazioni ricevute dai due Stati e conformemente alle lettere di Telt del 18 dicembre, 21 febbraio e da ultimo quella indirizzata ai primi ministri del 9 marzo".L'obiettivo, si legge nella nota, "è di salvaguardare l’integrità della contribuzione del finanziamento europeo consentendo l’approfondimento e il libero confronto tra Italia e Francia e con l'Unione europea". Il Cda ha quindi "dato mandato alla Direzione Generale di procedere per l’espletamento degli adempimenti per la pubblicazione degli Avis de Marchés sulla Gazzetta europea".