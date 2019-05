28 maggio 2019- 17:31 Tav: Telt, 'scaduti termini per candidature bandi, al via fase analisi'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - E' scaduto oggi alle 14 il termine per la presentazione delle candidature agli 'Avis de marchés' dei lavori di completamento del tunnel di base della Torino-Lione in Francia. Nei prossimi giorni avrà inizio la fase di analisi per selezionare le imprese ammesse a presentare un’offerta. Lo rende noto Telt in un comunicato.La procedura, divisa in 3 lotti per un totale di 2,3 miliardi di euro è una delle più grandi gare in corso in Europa. La pubblicazione sulla Gazzetta europea degli 'Avis de marchés' il 15 marzo ha suscitato grande interesse, soprattutto in Italia e in Francia. Agli incontri di presentazione dei lavori, organizzati dalle associazioni di categoria a Roma, Parigi e Napoli (nel corso del World Tunnel Congress) hanno partecipato oltre 90 aziende provenienti da 16 Paesi.