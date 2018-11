14 novembre 2018- 19:38 Tav: Toninelli a Ravanelli, neanche 1 cm di tunnel di base costruito

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Nessuna vergogna sul Tav Torino-Lione ma, anzi, mi sento orgoglioso per lo sforzo che sto facendo con la mia squadra per usare con attenzione i danari pubblici, rispetto a un'opera che dopo decenni di discussioni non ha ancora visto scavare un centimetro del tunnel di base. A vergognarsi dovrebbero essere quelli che negano questo". Lo dice in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo così al presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli. "Sono convinto più che mai - aggiunge il ministro - che in Italia non ci sia bisogno di fare le opere per poter spendere dei soldi, ma sia invece necessario spendere i soldi, bene, per fare opere che servono davvero".