31 gennaio 2019- 14:43 Tav: Toninelli, da Pd esposto a C.Conti? Hanno abbassato testa di fronte a Francia

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Il Pd dice che presenterà un esposto alla Corte dei Conti per verificare se lo stop alle gare della Torino-Lione configuri un danno erariale? Questi sono quelli che stanno raccogliendo le firme contro il Reddito di cittadinanza, quelli che, pur di fare il Tav, hanno abbassato la testa di fronte alla Francia e accettato di pagare il 60% del tunnel di base quando, in realtà, solo 12,5 chilometri si trovano in Italia e 45 sono in territorio francese". Così su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.Questi, aggiunge, "sono quelli che hanno fatto costare le linee "alta velocità" italiane il doppio o il triplo rispetto agli altri Paesi europei. Quelli che, assieme a Berlusconi, hanno speso quasi un miliardo per il Ponte sullo Stretto senza posare una sola pietra. Che dire? Grazie Pd", conclude Toninelli.