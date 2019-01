10 gennaio 2019- 14:11 **Tav Toninelli, di referendum si parla solo in caso necessità**

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Di referendum si parla solo in caso di necessità". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in merito alle dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini che, in caso di parere negativo sulla Tav, nessuno potrebbe fermare un referendum, a margine di un convegno di Agrinsieme.