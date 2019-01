10 gennaio 2019- 18:19 **Tav: Toninelli, 'nessun giallo, risultati pubblicati in modo integrale'**

Roma, 10 (AdnKronos) - "Nessun giallo, nessun mistero, nessuna melina e nessun timore di mostrare i risultati di una analisi che il mio ministero ha fortemente voluto, in nome della trasparenza e della responsabilità circa le decisioni di spesa sulle grandi opere". A puntualizzarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. "Le risultanze dell'analisi costi-benefici saranno pubblicate in modo integrale assieme all’analisi giuridica, esattamente come accaduto con il Terzo Valico", dice.