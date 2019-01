10 gennaio 2019- 18:24 Tav: Toninelli, 'nessun giallo, risultati pubblicati in modo integrale'(2)

(AdnKronos) - "Abbiamo lasciato piena libertà ai tecnici di applicare una metodologia, quella costi-benefici, internazionalmente riconosciuta come la migliore per valutare l’impatto economico e sociale di alcune infrastrutture, sulle quali è noto esserci un forte dibattito pubblico e su cui era quindi doveroso per l Governo focalizzare l'attenzione", dice Toninelli nel post su Facebook. "Le risultanze dell’ACB sul Tav Torino-Lione saranno pubblicate in modo integrale assieme all’analisi giuridica, esattamente come accaduto con il Terzo Valico. Tutti i risultati di quella analisi sono a disposizione di ciascuno ed erano stati condivisi - evidenzia il ministro - anche con la Lega, al di là delle mille indiscrezioni giornalistiche. Lo stesso sarà fatto sul Tav non appena saranno completati tutti i passaggi: gli esiti saranno disponibili per il pubblico dibattito di esperti e non". "A questo proposito - prosegue Toninelli - ricordo anche che il Governo ha offerto la disponibilità a confrontare questi risultati con uno o più esperti indicati dalle associazioni di imprenditori piemontesi nel corso dell'incontro del 5 dicembre, a riprova della piena volontà di dialogo trasparente e partecipato sull'opera. Il documento di lavoro preliminare è attualmente al vaglio della Struttura tecnica di missione per le opportune verifiche e dovrà essere abbinato all'analisi giuridica proprio come è avvenuto, ripeto, con il Terzo Valico".