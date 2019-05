29 maggio 2019- 15:42 Tav: Toninelli, 'no a strumentalizzazioni su opere utili'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - ''Gli approfondimenti in questione non possono diventare oggetto di strumentalizzazione per negare l’intenso lavoro che, al contrario, il Governo sta svolgendo sulla realizzazione delle opere utili, grandi e piccole. La messa a punto del decreto attualmente in aula al Senato, chiamato appunto 'sblocca cantieri', è stata infatti avviata ben prima delle recenti elezioni europee e si chiuderà a breve; il decreto ha previsto una serie di misure strutturali che hanno lo scopo di facilitare l’affidamento dei lavori delle opere numericamente più rilevanti, che spesso sono le più urgenti e le più diffuse sul territorio''. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde cos' al 'question time' alla Camera.''Al tempo stesso il decreto, in corso di definitiva conversione in legge, consentirà di individuare commissari che avranno il compito di accelerare le procedure per una serie di opere stradali e ferroviarie di rilevante entità, diffuse su tutto il territorio nazionale, per un valore complessivo stimabile in decine di miliardi di euro'', continua Toninelli.''Confermo quindi l’impegno del Governo, pienamente condiviso, sugli investimenti per il rilancio dell’economia attraverso il miglioramento e potenziamento della mobilità di persone e merci e per l’indifferibile messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti'', conclude il ministro.