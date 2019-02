21 febbraio 2019- 15:10 **Tav: Toninelli, non ne abbiamo parlato in Cdm**

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "No, non ancora". Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, arrivando in Senato, risponde a chi gli domanda se in Cdm si sia parlato di Tav.