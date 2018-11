10 novembre 2018- 16:41 Tav: Toninelli, rispetto per chi manifesta ma no lezioni da chi ha creato problemi (2)

(AdnKronos) - "Abbiamo risparmiato soldi pubblici - dice ancora Toninelli - rescindendo il contratto per l’Air Force Renzi e abbiamo avviato il procedimento di decadenza della convenzione di Aspi, un contratto capestro scritto ai danni dei cittadini. Il MoVimento 5 stelle e il Governo del cambiamento non sono contro le grandi opere, ma danno la priorità ai tanti sì necessari che servono per la manutenzione dell’esistente, per mettere in sicurezza il nostro territorio, e perché non avvengano più tragedie come quelle di Genova, di Andria, di Viareggio o delle regioni piegate pochi giorni fa dal maltempo". "Tutte queste azioni, insieme, sono la grande opera in cima ai nostri pensieri, il grande intervento a cui diamo priorità e su cui stiamo concentrando il nostro impegno", conclude il ministro.