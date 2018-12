7 dicembre 2018- 11:13 Tav: Toninelli, sono ministro tutti cittadini, non vado in piazza

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Un ministro è ministro di tutti i cittadini. Io non metto nessuna maglia 'No Tav' o 'Si Tav' ma metto la maglia azzurra dell'Italia". E' il ministro delle infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a rispondere così a chi gli chiede, nel corso di un'intervista ad Agorà su Rai 3, se domani scenderà in piazza a Torino con lo schieramento 'No Tav'. "Noi - ha detto - veniamo dalla piazza. Ma da ministro non devo andare a manifestazioni". Sui tempi della conclusione dell'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione, Toninelli ha confermato la scadenza dei "primi mesi del prossimo anno". "Penso - ha detto- prima delle elezioni europee. Noi - ha assicurato - i tempi li stiamo accelerando". Quanto poi alle ragioni dello schieramento 'Si Tav', "loro hanno le legittime richieste che noi accettiamo", ha detto. Ma, ha puntualizzato, è "falso il messaggio secondo il quale lo sviluppo dell'Italia passa solo attraverso la realizzazione della Tav".