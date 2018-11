3 novembre 2018- 16:19 Tav: Toninelli, vera grande opera utile è manutenzione massiccia

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "Le cronache di queste ore, di questi giorni dimostrano ancora una volta quello che diciamo da sempre: la vera grande opera di cui abbiamo bisogno è una manutenzione massiccia, un piano straordinario di intervento a difesa del territorio e delle infrastrutture esistenti. Io e il M5S non siamo affatto contro le grandi opere utili. Anzi. Ma questa è la prima e più necessaria di tutte". Così in un post su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. "Ho sempre avuto profondo rispetto - sottolinea Toninelli- nei confronti di chi scende in piazza a manifestare per un’idea o per una battaglia civile. Soprattutto se lo fa senza strumentalizzare o senza farsi strumentalizzare. Alle persone che protestano, oggi a Torino, in favore del Tav Torino-Lione senza avere tessere di partito in tasca, sperando ce ne siano, chiedo di osservare con attenzione quello che sta accadendo proprio in queste ore in giro per l’Italia, in Veneto, in Liguria o in Sicilia, tanto per citare tre regioni, a causa del maltempo e per colpa dell’incuria. Siamo sicuri che il benessere di Torino e del Piemonte dipendano da un’opera progettata 20 anni fa, la cui costruzione in sostanza non è mai iniziata e basata su previsioni di traffico del tutto campate in aria?", chiede il ministro.Genova, aggiunge Toninelli, "ci ha tragicamente ricordato quanto male siano stati usati i soldi pubblici e come invece andrebbero impiegati. Dobbiamo tutelare le reali esigenze dei cittadini, pur ragionando senza pregiudizi su certe grandi infrastrutture iniziate il secolo scorso e non ancora finite. Salvare un viadotto da un crollo o una strada da uno smottamento è un’opera grandissima".