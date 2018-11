3 novembre 2018- 16:19 Tav: Toninelli, vera grande opera utile è manutenzione massiccia (2)

(AdnKronos) - L’Italia, aggiunge Toninelli, "non è affatto isolata e non muore se non si fa il Tav Torino-Lione. Morirebbe se dovessimo avere altre tragedie come quella di Genova. Anche agli imprenditori del Nord, quelli veri, quelli che non appartengono a ristretti ed elitari gruppi di pressione, dico: si creano molta più ricchezza e posti di lavoro con tante opere diffuse sul territorio che non perseverando su poche cattedrali nel deserto vecchie già prima di essere nate".Il grande piano di manutenzione e messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture, che faremo partire, sottolinea ancora il ministro, "darà più benefici, molti di più. A differenza di ciò che sostengono quei soloni che finora non hanno nemmeno saputo vigilare e punire i concessionari privati incapaci di prendersi cura dei beni pubblici su cui hanno speculato. Non abbiamo pregiudizi su nulla, ma la storia di questo Paese e la cronaca delle ultime settimane ci mettono ancora una volta davanti agli occhi, in modo crudo, le vere priorità su cui bisogna agire. Senza perdere un minuto di più".